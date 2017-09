Waaslandtunnel opnieuw vrijgegeven na noodherstelling

Bewerkt door: ADN

8/09/17 - 13u09

© Wikimedia Commons/Rafaël Delaedt.

De Antwerpse politie heeft de Waaslandtunnel na de middag tijdelijk afgesloten in beide richtingen omwille van vallende brokstukken (tegels). Ondertussen kan het verkeer er opnieuw door.

De brandweer, politie en het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC) bekeken de situatie. Om dat op een veilige manier te doen, werd de tunnel in beide richtingen tijdelijk afgesloten. De noodherstelling is ondertussen gebeurd. Het verkeer kan opnieuw door de tunnel.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt automobilisten ondertussen voor een mogelijk zeer drukke avondspits door de voorspelde regenval. "We vragen automobilisten om extra reistijd in te calculeren en hun rijgedrag aan te passen", zegt Peter Bruyninckx.



Het KMI voorspelt dat het deze namiddag soms hevig kan regenen en dat er rukwinden tot 60 km/u kunnen voorkomen.



"We vragen aan de automobilisten om hun snelheid aan te passen aan de weersomstandigheden, afstand te houden en rekening te houden met watergladheid en slechte zichtbaarheid", zegt Bruyninckx, die vraagt om de verkeersinformatie in de gaten te houden.



"Vrijdag heeft traditioneel een lichte ochtendspits maar ook traditioneel een zware avondspits, die al vroeg in de namiddag begint. Als dat samenvalt met het voorspelde slechte weer, kan dat voor een heel drukke avondspits zorgen", klinkt het nog.