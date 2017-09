Premier Michel haalt uit na aangekondigde staking: "Vakbond gijzelt pendelaars"

Bewerkt door: ADN

8/09/17 - 12u19 Bron: Belga

Premier Charles Michel is niet te spreken over de staking die de socialistische spoorbond heeft aangekondigd voor 10 oktober. Indien de actie er komt, dan "gijzelt" de vakbond "de pendelaars", stelde de premier vandaag na afloop van de ministerraad.

De socialistische vakbond ACOD riep al eerder op tot een staking bij het spoor en bpost op 10 oktober. Dinsdag volgde een oproep voor een staking die dag in alle Waalse lokale administraties, politie- en hulpverleningszones en publieke instellingen. Daags nadien breidde de oproep uit naar de federale en Vlaamse ambtenaren.



"Als dat zo is, dan betreur ik de situatie", aldus premier Michel, die het had over een "instrumentalisering". "Ik weet ook niet waarom ze staken. Ze hebben nog geen contact met ons opgenomen".