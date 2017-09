Vrouw zwaargewond na sprong uit raam om aan geweld van partner te ontsnappen

Bewerkt door: ADN

Charleroi In Mont-sur-Marchienne, een deelgemeente van Charleroi, is gisterennamiddag een vrouw zwaargewond geraakt nadat ze uit het raam op de eerste verdieping was gesprongen. De vrouw probeerde op die manier aan haar gewelddadige partner te ontsnappen. Ze is opgenomen in het ziekenhuis, maar haar toestand wordt als zorgwekkend omschreven.