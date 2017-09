Geduld van rechter is op: Audi Q7 aan de ketting na veroordeling nummer 18

Bewerkt door Eric Belsack

8/09/17 - 10u53 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Archiefbeeld. © photo news.

Politierechtbank Hardrijders en beschonken chauffeurs voerden de voorbije week de boventoon in de politierechtbanken. De man die zijn dure Audi aan de ketting gelegd zag nadat hij voor de achttiende keer veroordeeld werd, schoot de hoofdvogel af. Of wat te denken van de man die positief blies na een feestje waarop hij zijn genezing van kanker vierde?

© Foto Photo News.

Audi Q7 aan de ketting na veroordeling nummer achttien Een straf met uitstel moet je verdienen. Ik wil anders wel eens laten uitzoeken hoeveel van de boetes die hij kreeg intussen al betaald werden, voor we over uitstel praten Politierechter Een man die al zeventien keer veroordeeld werd in de Halse politierechtbank, mocht nu na nummer achttien zijn Audi Q7 afgeven.



Op 21 april van vorig jaar werd de man betrapt toen hij met zijn Audi Q7 over de pechstrook reed op de Brusselse Ring in Dilbeek. Hij nam afrit 13 en wilde de volgende oprit gebruiken om het vertraagde verkeer op de snelweg een stukje te omzeilen.



Ondanks zijn gevulde strafblad vroeg zijn advocate toch een straf deels met uitstel. "U denkt dat uw cliënt nog uitstel verdient?", repliceerde politierechter Johan Van Laethem geïrriteerd. "Een straf met uitstel moet je verdienen. Ik wil anders wel eens laten uitzoeken hoeveel van de boetes die hij kreeg intussen al betaald werden, voor we over uitstel praten."



H. kreeg uiteindelijk een boete van 600 euro en een rijverbod van twintig dagen. De man moet het theoretisch rijexamen opnieuw afleggen en tijdens het rijverbod wordt zijn wagen ook aan de ketting gelegd. (BKH) Archiefbeeld. © belga.

Rijverbod voor snelle student Ik wou op tijd in de les zijn Beklaagde G.D. (19) "Ik wou op tijd in de les zijn." Dat was het excuus van Ronsenaar G.D. (19) in de politierechtbank van Oudenaarde. Hij moest zich verantwoorden nadat hij om 8 uur 's morgens met 158 km/uur geflist werd op de N60 richting Oudenaarde, waar 90 is toegelaten. "Ik raad je aan vroeger te vertrekken", zegde de politierechter.



Hij kreeg een boete van 560 euro en 21 dagen rijverbod. Ook moet hij zijn praktisch examen opnieuw afleggen. (TVR) © thinkstock.

Man met 3 promille in bloed crasht met zoontje op achterbank Ik was aan het omkijken naar mijn zoon Beklaagde Antony D.C. (42) Een 42-jarige man uit Knokke-Heist heeft in de Brugse politierechtbank drie maanden rijverbod gekregen, nadat hij op 2 januari een ongeval veroorzaakte in de kustgemeente. Antony D.C. reed rond met z'n zoon op de achterbank, terwijl hij 3,01 promille alcohol in z'n bloed had.



De man nam de dag van de feiten een bocht naar rechts aan de Krommedijk veel te ruim en botste daarbij op twee tegenliggers. Twee inzittenden raakten gewond. "Ik was aan het omkijken naar mijn zoon", klonk de uitleg van de veertiger, die naar eigen zeggen de dag van het ongeval vier glazen witte wijn en een pintje had gedronken. Zijn advocaat benadrukte dat zijn cliënt nog een blanco strafblad had. Naast het rijverbod legde de politierechter de man nog 1.600 euro boete op. De slachtoffers kregen een schadevergoeding van elk 500 euro toegekend. (SDVO) © thinkstock.

Milde straf voor man die 80-jarige vrouw aanreed Hij lette vooral op de voorrang van rechts, terwijl mevrouw aan zijn linkerkant de straat overstak Advocaat van beklaagde Y.D. (62) kon in de Halse politierechtbank op mildheid rekenen, nadat hij op 9 november van vorig jaar op een kruispunt een 80-jarige vrouw aangereden had op het zebrapad. Het slachtoffer hield er een breuk aan over.



"Hij lette vooral op de voorrang van rechts", aldus zijn advocate in de rechtbank. "Hij keek dus die kant op, terwijl mevrouw aan zijn linkerkant de straat overstak." Het was de eerste keer dat de man zich voor de rechter moest verantwoorden. Die hield rekening met de omstandigheden en gaf de zestiger een boete van 300 euro, waarvan de helft met uitstel. (BKH) © thinkstock.

Man viert genezing van kanker en blaast positief Normaal zou hij zelf niet gereden hebben, maar de vrienden kregen ruzie en daardoor geraakte hij niet meer thuis Advocaat van beklaagde Een man moest voor de politierechter verschijnen nadat hij op 20 november in Roosdaal onder invloed achter het stuur bleek te zitten. Hij had toen 1,56 promille alcohol in het bloed. Volgens zijn advocate was dat het gevolg van erg goed nieuws dat de man net gekregen had. "Hij had die dag te horen gekregen dat hij genezen was van kanker", klonk het. "Daarom heeft hij een feestje gebouwd met vrienden. Normaal zou hij zelf niet gereden hebben, maar de vrienden kregen ruzie en daardoor geraakte hij niet meer thuis."



Rechter Johan Van Laethem gaf de man een boete van 1.200 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 25 dagen. Omdat de man aan de slag is als buschauffeur, geldt dat rijverbod niet voor alle categorieën op het rijbewijs. Zo kan hij toch aan de slag blijven. (BKH)