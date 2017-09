Vuilnisman ontkent dat hij politieman in kruis schopte

PLA

8/09/17

Borgerhout Huisvuilman Oualid D.W. (20) ontkent dat hij een agent van de fietspatrouille op de Turnhoutsebaan in Borgerhout heeft geschopt vorige week vrijdag. De man is gisteren gearresteerd en aangehouden voor weerspannigheid en bendevorming.

De 20-jarige jongeman, zoon van een Belgisch-Marokkaans koppel, werd op zijn werk gearresteerd. Hij werkt sinds een jaar met een vast contract voor de Antwerpse huisvuildienst. De man is gisteren wel op staande voet ontslagen.



Wapen

Advocaat Malik Sahil: "Mijn cliënt is gearresteerd toen hij 's morgens al karton aan het ophalen was met zijn ploeg. Hij ontkent een agent in zijn kruis getrapt te hebben. Daarvan zouden camerabeelden zijn maar die heb ik nog niet gezien. Mijn cliënt was wel aanwezig bij het incident. Hij was geschrokken toen hij zag hoe een agent zijn wapen trok naar een wagen waarin volgens hem een vrouw met een kindje zaten. Daarop is hij op de agenten toegestapt en heeft hen tot kalmte aangemaand."