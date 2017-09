Topman Albert Heijn krijgt ook België onder zijn hoede

Door: redactie

8/09/17 - 10u25

Ahold Delhaize grijpt in bij zorgenkind België. Niet alleen krijgt Delhaize met Xavier Piesvaux een nieuwe topman, maar die moet rapporteren aan de grote baas van Albert Heijn: Wouter Kolk. Dat blijkt uit een persbericht van de supermarktgroep die ontstond uit de fusie van Ahold en Delhaize.

Piesvaux vervangt vanaf maandag Denis Knoops als topman van Delhaize. Tegelijkertijd wordt Wouter Kolk per direct operationeel directeur van Nederland en België. Het gaat om een volledig nieuwe functie. De nieuwe ceo van Delhaize moet rapporteren aan Kolk.



Op termijn, vanaf 2019, wordt Kolk benoemd tot operationeel directeur voor heel Europa en Indonesië. Hij vervangt dan Pierre Bouchut, die in 2018 op pensioen gaat.



Het is de bedoeling dat de Albert Heijn-topman de 'best-practises' van Nederland in België gaat omzetten, klinkt het bij Ahold Delhaize. "Maar ook vice-versa, kan Nederland van België leren", aldus de woordvoerster. In het persbericht laat de grote baas van de hele groep Ahold Delhaize, Dick Boer, er evenwel weinig twijfel over bestaan. "We zijn blij dat Wouter Nederland en België gaat overzien vanaf september". En: "Wouter zijn ervaring in het leiden van Albert Heijn door een periode van verandering zal bijzonder van pas komen om van ons Belgisch merk Delhaize opnieuw de favoriete supermarkt van Delhaize te maken".



Zorgenkind

Delhaize is al een tijd het zorgenkind van de fusiegroep. Terwijl Ahold Delhaize het goed doet in de VS en Nederland, blijft de groep in België ter plaatse trappelen. Vooral in de eigen winkels gaan klanten met minder boodschappen naar huis. In het tweede kwartaal daalde de winstmarge met 0,4 procentpunt naar 2,5 procent.



De nieuwe CEO kent het huis. Hij komt over van Walmart East Canada, maar daarvoor bekleedde hij tien jaar lang de functie van CEO bij de Roemeense retailer Mega Image, een voormalige dochter van Delhaize en nu onderdeel van Ahold Delhaize. Onder Piesvaux groeide de keten uit van 14 winkels in 2006 tot bijna 500 bij zijn vertrek in 2015.



Denis Knoops heeft er een carrière opzitten van 25 jaar bij Delhaize.



Vrijdag is ook het personeel van Delhaize ingelicht over de wissel.