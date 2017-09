Leidingbreuk Brussel: moeizaam verkeer rond zinkgat, ook volgende week geen treinverkeer, 200 mensen blijven geëvacueerd

Bewerkt door: ADN

© belga.

Het plaatselijk verkeer rond het zinkgat in Sint-Joost-ten-Node verloopt moeizaam vanmorgen, laat Brussel Mobiliteit weten. Ook het treinverkeer is nog onderbroken. Zo'n 200 personen die rond het grote zinkgat wonen zijn nog altijd geëvacueerd, omdat de stabiliteit van de woningen niet verzekerd kan worden.

© belga. Aan de mensen die uit Leuven komen, wordt gevraagd alternatieve invalswegen te zoeken. "Er zijn alternatieven voor de mensen die vanuit Leuven komen. Zo kunnen ze Brussel inrijden langs het Leonardkruispunt, langs de Ring aan de kant van Zaventem en zo via de Leopold III-laan en de Rogierlaan of langs de Ring via de Van Praetbrug en langs het kanaal", legt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit uit.



De lokale wegomleidingen tussen het Meiserplein en het centrum van Brussel die gisterennamiddag werden ingesteld, zijn nog altijd van kracht voor het plaatselijk verkeer en het openbaar vervoer. Specifiek gaat het om lijn 29 van de MIVB en de buslijnen van De Lijn tussen Leuven en Brussel.

Infrabel hoopt vanaf 18 september treinverkeer te kunnen hervatten © belga. Ook volgende week zal in de beide richtingen tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Schuman nog geen treinverkeer mogelijk zijn, zegt Infrabel-woordvoerder Frederic Petit vanochtend. Alles wordt in het werk gesteld om de sporen tegen maandag 18 september weer in orde te krijgen.



De ploegen van Infrabel zijn sinds gisterenavond bezig met het inspecteren van de tunnel, om te bekijken wat de schade is nadat een breuk in de waterleiding de sporen tussen de stations gisterenochtend volledig blank zette. "De tunnel was ondergelopen over een afstand van 700 meter, en de bruine massa bevond zich er nog in. Die wordt nu weggehaald met werkkranen, maar we zullen pas zicht hebben op de schade als het zand weg is", legt Petit uit.

"De focus ligt op een stapsgewijze herstelling, maar het wordt een werk van lange adem" Infrabel-woordvoerder Frederic Petit De opruimwerken worden ook nog vandaag voortgezet. "In de loop van de dag zullen we dan effectief kunnen beginnen met het verwijderen van de sporen", gaat Petit verder. Over een lengte van 200 tot 300 meter moet de steenlaag, die de sporen hun stabiliteit verleent, volledig verwijderd en vervangen worden. Om dat te doen moeten de spoorstaven eerst weggenomen worden, om ze daarna op de nieuwe steenlaag te kunnen plaatsen. "De focus ligt op een stapsgewijze herstelling, maar het wordt een werk van lange adem", aldus Petit.



Voor de duur van de werken geldt een aangepaste treinregeling. Het treinverkeer tussen Brussel, Namen en Luxemburg wordt vanaf Ottignies omgeleid via Leuven en Brussel-Noord. Reizigers kunnen op vertoon van hun treinticket uitzonderlijk ook gebruik maken van de MIVB om hun bestemming te bereiken.