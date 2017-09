Wel trajectcontrole, geen boetes in langste tunnel van Brussel

Door: redactie

8/09/17 - 08u30

© photo news.

Nieuwe borden aan de inritten van de Brusselse Leopold II-tunnel waarschuwen voor trajectcontroles, maar de politie kan nog steeds geen boetes uitschrijven. De burgemeester van Koekelberg, de op één na kleinste Brusselse gemeente, blijft het dossier blokkeren. "Hopelijk hebben de borden toch alvast een ontradend effect", zegt een woordvoerder van Brussels minister Bianca Debaets (CD&V).

Te streng

Dat protocolakkoord had een formaliteit moeten zijn, maar Philippe Pivin (MR), burgemeester van Koekelberg en oppositielid in het Brussels Parlement, weigert nu al maanden zijn handtekening te zetten. "Ik heb niets tegen trajectcontroles hoor, maar meteen beboeten vanaf 50 km/u is te streng. Ik vind dat er een marge moet zijn voor lichtere overtredingen", zegt hij. "Verder wil ik eerst geld en personeel zien om al die boetes af te handelen. Minister Debaets zegt wel dat ze budget wil vrijmaken om de administratie te doen, maar de protocoltekst is daarover nog veel te vaag."



Debaets vindt een maximumsnelheid van 50 juist wel noodzakelijk. "Aan de in- en uitvoegstroken van de tunnels is er veel weefverkeer. Dat vergt al je concentratie als bestuurder. Sneller dan 50km/u is niet verdedigbaar", vindt Debaets. "Bovendien is de Leopold II-tunnel oud en in slechte staat. Er zijn al brokstukken van het plafond gevallen. Een harde klap tegen een tunnelwand kan opnieuw beton doen loskomen." Uit cijfers haar kabinet blijkt dat bijna vier op de tien bestuurders dagelijks sneller rijden dan 50. "Er is dus echt wel betere handhaving nodig."



Debaets zal opnieuw in gesprek gaan met Pivin om een compromis te sluiten. "In de tussentijd hopen we dat de waarschuwingsborden al een gunstig effect hebben. We hebben niet gewacht met de plaatsing, want wat ons betreft komt die trajectcontrole er gewoon", zegt haar woordvoerder Eric Laureys.