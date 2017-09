Bestuurder ontsnapt aan de dood langs E403 in Ardooie

Hans Verbeke

Een hulpverlener staat bij de totaal verwoeste wagen. © Hans Verbeke.

video Langs de E403 in Ardooie is gisteravond laat een man aan de dood ontsnapt toen hij met z'n bestelwagen naast de snelweg tegen een boom belandde. Het ongeval gebeurde in de richting van Doornik.