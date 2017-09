Man komt om bij zwaar ongeval op E40

JVM, TK

8/09/17 - 07u00 Bron: Eigen berichtgeving

© Jan Van Maele.

Op de A10- E40 in Jabbeke is afgelopen nacht om even over 2.00 uur een bijzonder zwaar ongeval gebeurd. Een personenwagen die in de richting van Oostende reed, werd achteraan aangereden door een vrachtwagen.