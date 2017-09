Marktleider in Europa: 1 op 2 zakjes diepvriesgroenten is West-Vlaams

FRANK DEREYMAEKER

Eén op de twee zakjes diepgevroren groenten in Europa heeft Belgische roots. Of preciezer: West-Vlaamse roots. Diep verscholen in West- Vlaanderen ligt het kloppend hart van de Europese diepvriesgroentensector met een nieuw miljardenbedrijf: Ardo.

© Belga. Chocolade, wafels, frieten, mosselen en... diepvriesgroenten. De kans dat u dat laatste benoemt als typisch Belgisch is nihil. En toch is ons land de grootste Europese producent en exporteur van diepvriesgroenten. Al is 'België' in dit geval wel ruim gemeten. Want het gros van de zakjes diepvriesgroenten komt uit Ardooie, Staden, Westrozebeke, Zonnebeke en Langemark - zeg maar de streek rond Roeselare. In het buitenland bekend als de 'Flanders Vegetable Valley' of 'Le Jardin d'Europe'. Want daar hebben de grootste Europese diepvriesproducenten, met namen als Ardo, Pinguin (Greenyard), Dicogel-Westfro, D'Arta, Pasfrost, Horafrost en Dejagehere hun fabrieken en hoofdkwartieren.



