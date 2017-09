Door: redactie

De actie 'Stap voor Stap voor Hannelore' is gelukt: er werd op nog geen dag tijd 90.000 euro ingezameld. Hiermee kan de 27-jarige Hannelore uit het VTM-programma Over Winnaars voortaan met elektronische protheses stappen. Sinds vanmorgen maakten de Qmusic-dj's voor de actie al wandelend radio door Vlaanderen. Het verhaal van Hannelore liet duidelijk niemand onberoerd: heel Vlaanderen liet zijn hart zien, want de stortingen stroomden binnen.