Door: redactie

7/09/17 - 22u10 Bron: vtmnieuws.be

video

Vandaag zijn er maar liefst 700.000 bestelwagens ingeschreven in ons land, dat zijn er ongeveer 50.000 meer dan drie jaar geleden. De grote toename is volgens experts te wijten aan onze nieuwe manier van winkelen, waarbij we allemaal online shoppen en onze pakjes aan de deur laten leveren.