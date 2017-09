Frankrijk wil samen met België Rafales kopen ter vervanging van F-16's

EB

De Franse regering wil samen met ons land nieuwe Rafale-gevechtsvliegtuigen kopen in het kader van een "diepgaand partnerschap". Dat heeft de Franse minister van Defensie Florence Parly vandaag bevestigd. De Britten, Amerikanen en Fransen kunnen in principe nog tot middernacht een eerste voorstel doen om hun toestellen te promoten als vervanger voor de verouderde F-16's.

Eerder op de dag ontstond al wat verwarring rond hoeveel kandidaten nu uiteindelijk een eerste voorstel voor de vervanging van de Belgische F-16's zouden doen. Het Amerikaanse Lockheed Martin met de F35 en de Britten met de Eurofighter hebben hun voorstellen al ingediend, maar de Fransen leken te talmen. Rafale-constructeur Dassault zou zich uit het gewoel terugtrekken, omdat de huidige offerteaanvraag "de Amerikanen zou bevoordelen".



De Franse regering schudde daarop een andere piste uit de mouw. Minister Parly heeft haar Belgische ambtgenoot Steven Vandeput (N-VA) officieel gevraagd om een "diepgaand partnerschap tussen beide landen, om aan de nood van de Belgische luchtmacht te kunnen voldoen", klinkt het in een officieel persbericht van het Franse ministerie van Defensie. "Dat partnerschap kan de vorm aannemen van een intergouvernementeel akkoord en zou de levering van het gevechtsvliegtuig Rafale omvatten, maar ook een diepere samenwerking betekenen op operationeel gebied, inzake opleidingen en steun", klinkt het verder. Een dergelijk verband zou de "eeuwenoude en diepe relatie tussen onze twee landen nog versterken en ook bijdragen aan de vorming van een Europese Defensiegemeenschap, in een tijd waarin dat meer dan ooit nodig is", besluit Parly.



Minister Vandeput zelf reageert voorlopig niet op de Franse demarche, "tot de eerste fase van de procedure is afgelopen", zo laat hij weten vanuit de Estse hoofdstad Tallinn waar de Europese defensieministers bijeen zijn voor een informele ontmoeting. De N-VA'er bevestigt wel dat hij zijn Franse collega heeft gesproken. De deadline voor de eerste voorstellen verstrijkt donderdag om middernacht.