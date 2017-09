Door: redactie

7/09/17 - 20u00 Bron: vtmnieuws.be

video

Hicham Diop, de man die in oktober 2016 twee politieagenten neerstak in Schaarbeek, moest zich vanaf vandaag verantwoorden voor de Brusselse correctionele rechtbank. Het federaal parket heeft een celstraf van 15 jaar gevorderd. Volgens hen kan er geen twijfel over bestaan dat het ging om een moordpoging, noch over het terroristisch karakter van Diops daad.