7/09/17 - 19u55 Bron: vtmnieuws.be

Na de politieke crisis in Franstalig België, is de partij DéFI van Olivier Maingain de grote winnaar. Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS, waarbij gepeild werd naar de kiesintenties van de Franstalige kiezers. De PS daarentegen zakt verder weg. De Franstalige liberalen van MR zijn de grootste partij in Brussel en Wallonië.