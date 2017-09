Geert Versnick neemt dan toch ontslag

Door: redactie

Geert Versnick (Open Vld) bevestigt dat hij ontslag neemt als Oost-Vlaams gedeputeerde. Versnick kwam in opspraak nadat bekend was geraakt dat hij onkosten voor zijn tussenstops in Bangkok indiende. Groen diende gisteren nog klacht in bij Audit Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Rekenhof, en vroeg een doorlichting van de rekeningen van de provincie Oost-Vlaanderen. Dat deed Groen omdat de deputatie, het dagelijks bestuur van de provincie, oordeelde dat Versnick geen fouten had gemaakt.