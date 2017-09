Door: redactie

Een breuk in een waterleiding zorgt vandaag voor heel wat hinder in Brussel. Door wateroverlast is een spoortunnel tussen Brussel-Noord en en Brussel-Schuman ondergelopen en zal het verkeer er enkele dagen stilliggen. Ook veroorzaakte de wateroverlast instortingsgevaar, de politie moest daarom tweehonderd mensen evacueren. Dat bevestigt de woordvoerster van politiezone Brussel-Noord (Bruno) aan VTM NIEUWS.