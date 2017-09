Waarschijnlijk geen nieuwe Belgische zitjes in Europees parlement na brexit

TT

Brexit Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou het aantal zetels in het Europees Parlement voorlopig beperkt moeten worden tot 699, in plaats van 750 vandaag. Dat staat in het ontwerpverslag over de toekomstige zetelverdeling dat Belga kon inkijken. Het aantal Belgische parlementsleden zou op 21 blijven.

Wanneer de brexit op 29 maart 2019 een feit wordt, verdwijnen ook de 73 Britse parlementsleden uit het Europese halfrond. Wat er met hun zetels moet gebeuren, is voer voor discussie.



Twee parlementsleden die het probleem bestudeerden, stellen in een rapport voor dat slechts 22 van de 73 Britse zetels die verdwijnen aan andere lidstaten worden toegewezen. Daardoor zou het totale aantal parlementsleden dalen van 750 naar 699. Dat biedt het parlement de ruimte om in de toekomst leden van eventuele nieuwe lidstaten op te nemen of - opvallender - ruimte te geven aan parlementsleden die verkozen worden vanop zogenaamde transnationale lijsten. De twee spreken zich zo principieel uit voor Europese verkiezingen waarbij een deel van de Europarlementsleden verkozen wordt vanop lijsten die in alle lidstaten zijn ingediend. Lees ook "Meeste Europeanen zijn ontevreden over EU, maar willen wel lid blijven"

