Dennis Black Magic krijgt 18 maanden voor zedenfeiten met minderjarige meisjes

EB

7/09/17 - 19u19 Bron: Belga

Dennis 'Black Magic' Burkas. © belga.

De correctionele rechtbank van Oudenaarde heeft Dennis 'Black Magic' Burkas, die beschuldigd werd van zedenfeiten met twee minderjarige meisjes, veroordeeld tot 18 maanden cel. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge.

Het openbaar ministerie had voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde twee jaar cel gevorderd omdat de beklaagde in 2014 vanuit de gevangenis twee minderjarige meisjes van 14 en 15 zou benaderd hebben en aangezet hebben tot ontucht. Dat zou hij gedaan hebben via een vals Facebookprofiel. De pornoregisseur werd eind vorig jaar nog vrijgelaten uit de gevangenis na een eerdere veroordeling voor zedenfeiten. Burkas ontkende de nieuwe feiten en de verdediging had bijkomend onderzoek gevraagd. De rechtbank ging daarop in en stelde de zaak, die achter gesloten deuren behandeld werd, begin dit jaar uit.



Mogelijk in beroep

Na het extra onderzoek oordeelde de rechtbank dat er voldoende elementen zijn om Burkas schuldig te bevinden. De verdediging overweegt in beroep te gaan. "Het onderzoek was heel slecht gevoerd", zegt Van Steenbrugge. "We hadden de vrijspraak gevraagd wegens gebrek aan bewijs. We moeten de motivering van het vonnis nog bekijken en hebben een maand tijd om in beroep te gaan. Het openbaar ministerie had de onmiddellijke aanhouding gevraagd, maar de rechtbank ging daar niet op in."