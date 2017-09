Jean-Marie Dedecker ook in beroep vrijgesproken in zaak van laster aan Vande Lanotte

EB

7/09/17 - 19u11 Bron: Belga

Jean-Marie Dedecker. © belga.

Jean-Marie Dedecker is ook in beroep vrijgesproken van beschuldigingen van laster en eerroof aan het adres van Johan Vande Lanotte, de burgemeester van Oostende. Dat heeft het hof van beroep in Gent beslist. Dedecker had Vande Lanotte beschuldigd van belangenvermenging in het dossier van het groenestroombedrijf Electrawinds en E-port.