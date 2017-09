Uitzendsector verwacht voor het eerst meer dan 200.000 jobstudenten in de zomer

EB

Het aantal jongeren dat in de zomer via een uitzendkantoor aan de slag ging als jobstudent, zal dit jaar naar verwachting voor het eerst boven de 200.000 uitkomen. Dat verwacht HR-federatie Federgon. Het gaat om de maanden juli, augustus en september.

"De uitzendsector verwacht voor het eerst in de zomer meer dan 200.000 jobstudenten tewerkgesteld te hebben", zegt Paul Verschueren, directeur van de Federgon-studiedienst. Het zou gaan om een stijging met meer dan 5 procent tegenover de 187.000 in 2016.



"Het is een goede zomer", aldus Verschueren. Alleen al in juli is er sprake van 10 procent meer gepresteerde uren studentenarbeid tegenover het jaar voordien. "Dat is aanzienlijk", klinkt het. Exacte cijfers voor augustus zullen pas eind deze maand beschikbaar zijn, maar de trend is duidelijk.



Vier redenen

Verschueren ziet vier verklaringen. Zo is er de goede conjunctuur en was er het goede weer in juli, wat belangrijk is voor de horeca en recreatie. Ook de versoepeling van de regels rond studentenarbeid sinds begin dit jaar - maximum 475 uur per jaar in plaats van maximum 50 dagen - speelt een rol. Ten slotte is er in meer sectoren schaarste aan arbeidskrachten, waardoor meer een beroep gedaan wordt op studentenjobs.



Over heel jaar zou het aantal jobstudenten in de uitzendsector ruw geschat uit kunnen komen op 240.000 tot 250.000. De uitzendsector is volgens Verschueren goed voor 37 à 38 procent van alle studentenarbeid.



Eind vorige maand meldden ondernemersorganisatie Unizo en HR-dienstengroep ADMB nog dat er in 2016 voor het eerst ooit meer dan een half miljoen studenten minstens één dag een studentenjob opgenomen hebben. Ze verwezen daarvoor naar cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).