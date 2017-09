Vier gewonden bij ongeval op R6

Antoon Verbeeck

7/09/17 - 18u03 Bron: Eigen berichtgeving

© David Legrève.

ST.-K.-WAVER Op gewestweg R6 is deze namiddag ter hoogte van de Akelei in Sint-Katelijne-Waver een zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij vier personen gewond zijn geraakt. Een personenwagen week omstreeks 15.15 uur van de rijbaan richting de rotonde van de Berlaarbaan af en kwam zo in aanraking met een tegenligger.