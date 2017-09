Soedan bereid laissez-passers af te leveren met oog op terugkeer migranten Maximiliaanpark

TT, EB

7/09/17 - 18u16 Bron: Belga

Maximiliaanpark Soedan is bereid reisdocumenten af te leveren met het oog op de terugkeer van zijn onderdanen die illegaal in ons land verblijven. Bovendien komt er een identificatiemissie om Soedanezen te identificeren. Dat werd vernomen bij het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), die vandaag een onderhoud had met de Soedanese ambassadeur in België.