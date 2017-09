Wilders voert met Vlaams Belang campagne voor gemeenteraadsverkiezingen

EB

7/09/17 - 17u40 Bron: Belga

Tom van Grieken, partijvoorzitter van het Vlaams Belang, en PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. © anp.

PVV-leider Geert Wilders zal tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend in Vlaanderen mee stemmen ronselen voor het Vlaams Belang. Zo bleek na de gezamenlijke vergadering van de Nederlandse PVV en Vlaams Belang in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. De partijen hebben onder meer afgesproken dat zij - symbolisch - soms met elkaar over de grens campagne zullen gaan voeren. Daarbij moet worden gedacht aan flyeracties in Nederlandse en Vlaamse gemeenten.

PVV-leider Geert Wilders liet weten dat hij aan Van Grieken advies heeft gevraagd over diens ervaringen met gemeenteraadsverkiezingen. De PVV doet volgend jaar voor het eerst in meer dan twee gemeenten mee aan de lokale verkiezingen. "Geert Wilders zal waarschijnlijk in september 2018 in Vlaanderen komen flyeren. De datum in Nederland staat nog niet vast", verklaarde Tom Van Grieken aan Belga. Meer details kon hij om veiligheidsredenen niet kwijt.



Van Grieken sprak van een "historisch moment, dat we echt officieel samen vergaderen". Volgens hem is er heel veel dat de partijen bindt. "We delen de taal, we delen de cultuur, we delen de gemeenschappelijke geschiedenis. Maar meer dan ooit bindt ons het politieke verhaal. Onze strijd tegen islamisering, de gemeenten teruggeven aan de mensen."



De Vlaams Belang-voorman wees erop dat de beide partijen voor het eerst ook diepgaand met elkaar spraken over gezondheidszorg en andere onderwerpen (zoals defensie) dan Europese vraagstukken en de strijd tegen islamisering. Wel stipte hij aan dat "onze core business onze core business blijft".



Wilders zei dat hij de samenwerking tussen de partijen in het Europees Parlement ook "bilateraal" wil uitbreiden. Hij noemde onder meer werkbezoeken die de partijen over en weer zullen brengen.



De twee partijleiders benadrukken dat ze nauwer willen samenwerken maar een fusie niet zien zitten. "We blijven wel onze eigen identiteit behouden", benadrukte Van Grieken.