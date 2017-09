Doodsoorzaak en identiteit van lijk in Adinkerke nog steeds onbekend

EB

7/09/17 - 17u25 Bron: Belga

De menselijke resten werden dinsdag in de late namiddag ontdekt in een beek in de buurt van het station van Adinkerke. © Bart Boterman.

In de zaak van de menselijke resten die dinsdag werden aangetroffen in Adinkerke blijft de doodsoorzaak van het slachtoffer ook na de autopsie onbekend. Dat meldt het parket. Volgens de wetsdokter gaat het om een man van middelbare leeftijd, maar het slachtoffer werd nog niet geïdentificeerd.