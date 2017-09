Reynders: "Druk op Noord-Korea verhogen, maar dialoog niet uitsluiten"

Door: redactie

Strengere sancties treffen tegen Noord-Korea kan een optie zijn, maar ook de mogelijkheid tot dialoog moet opengehouden worden. Daarbij kan de Europese Unie een rol spelen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) donderdag gezegd bij zijn aankomst op de informele vergadering van de Europese buitenlandministers in de Estse hoofdstad Tallinn.

"De druk op Noord-Korea moet worden verhoogd, of dat nu uit eigen beweging gebeurt of in het kader van de Verenigde Naties", zei Reynders. Eerder liet EU-buitenlandverantwoordelijke Federica Mogherini zich ontvallen dat de EU nieuwe sancties voorbereidt tegen Pyongyang.



"We moeten de sancties versterken, maar ook de dialoog gaande houden. Misschien kan daar de Europese Unie een rol spelen", zei Reynders. "Zo heeft de EU het destijds ook gedaan bij het dossier-Iran." Mogherini was inderdaad nauw betrokken bij de totstandkoming in juli 2015 van een kernakkoord met Iran, waarbij de Iraniërs hun nucleair programma terugschroefden in ruil voor de opheffing van westerse sancties.



"Er bestaat geen militaire oplossing, de enige oplossing is diplomatiek", zegt Reynders over Noord-Korea. België zal zijn deel van de inspanningen doen door op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, over twee weken in New York, zoveel mogelijk landen ervan te overtuigen het Alomvattend Kernstopverdrag te ratificeren, volgens hem het enige middel om een globaal en definitief verbod op kerntests af te dwingen. Er zijn minstens 44 landen nodig om het verdrag van kracht te doen worden, maar voorlopig staat de teller maar op 36. Bij de landen die achteropblijven, horen onder meer de Verenigde Staten, Iran, Israël en... Noord-Korea.