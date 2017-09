Maingain triomfeert na politieke crisis: 18,4 procent in Brussel

IVDE

Olivier Maingain. © belga.

Politiek Dé winnaar van de politieke crisis in Brussel en Wallonië is het DéFi van Olivier Maingain. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL. In Brussel klimt zijn partij van 11,1 procent sinds de verkiezingen van 2014 naar 18,4 procent. In Wallonië haalde de partij in 2014 de kiesdrempel niet met amper 2,4 procent vandaag haalt ze 6,2 procent.

De PS zit in de hoek waar de klappen vallen: in Brussel wordt de partij gehalveerd - van 24,9 procent in 2014 - naar 12,1 procent. In Wallonië zakt de Parti Socialiste van 32 procent naar 20 procent.



Maar ook het CdH van Benoit Lutgen, die deze zomer de stekker uit de Waalse en Brusselse regeringen trok, moet een fors verlies slikken. In Brussel zakt de partij van 9,3 procent naar 5,8 procent, in Wallonië van 14 procent naar 8,7 procent.



De MR van premier Michel wordt zowel in Wallonië als Brussel de grootste partij, zelfs al verliest ze terrein in de peiling. In Wallonië zakt de partij van 25,8 procent naar 21,4 procent, in Brussel gaat het om een daling van 23,1 naar 19,8 procent.



De PTB van Raoul Hedebouw, de Franstalige PVDA, blijft stijgen. In Wallonië stijgt de partij van 5,5 procent bij de verkiezingen naar 17,5 procent. In Brussel gaat het om een stijging van 3,8 procent naar 9 procent. De groenen van Ecolo ten slotte winnen ook terrein. In Wallonië gaat het om een stijging van 8,2 procent naar 12,7 procent. In Brussel stijgt de partij van 10,5 procent naar 12,3 procent. Lees ook CdH-voorzitter Lutgen: "Ik droom van een regering zonder N-VA of PS"

MR: "Tijd om rond de tafel te zitten zonder PS"

DéFI heeft minstens tachtig voorstellen voor nieuw regeerprogramma Franse Gemeenschap

Wallonië Eenzelfde beeld is er trouwens in Wallonië. Daar komt de PS nog op 20,7 procent uit, terwijl dat bij de verkiezingen nog ruim 32 procent was en in januari 23,6 procent. De partij van Elio Di Rupo verliest de leiderspositie aan de MR van premier Charles Michel, die uitkomt op 21,4 procent. In 2014 haalden de liberalen 25,8 procent, maar in januari haalde de MR amper 19,4 procent. Intussen nam de MR de plaats in van de PS in de Waalse regering en levert ze met Willy Borsus de nieuwe minister-president.



Het cdH verliest ook in Wallonië aan populariteit. Bij de verkiezingen kwam de partij van Benoît Lutgen nog uit op 14 procent, in januari was dat nog slechts 11,2 procent en nu halen de humanisten amper 8,7 procent. De PVDA daarentegen blijft stijgen. Bij de verkiezingen van 2014 kwam de partij van Raoul Hedebouw uit op 5,5 procent. Ondertussen zit ze aan 17,5 procent. Ook Ecolo zit in stijgende lijn: van 8,2 naar 12,7 procent.