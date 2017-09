Jaloerse man bijt en slaat partner na dag vol gin-tonics: twee jaar voorwaardelijk

EB

Brugge De Brugse strafrechter heeft een 34-jarige Bruggeling veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor slagen en verwondingen op zijn vriendin. Siegfried D. was onder invloed van alcohol toen hij uit jaloezie door het lint ging. Voor een poging tot brandstichting werd hij vrijgesproken.

Op 10 juni 2016 had het koppel al de hele dag alcohol gedronken. Vooral de gin-tonics gingen die bewuste vrijdag vlot binnen. Toen ze die avond op televisie naar het EK voetbal zaten te kijken, kwam het tot een hevige discussie. Volgens D. had een vriend immers veel te lang naar zijn vriendin gekeken. Uit jaloezie heeft de beklaagde zijn vriendin geslagen, gebeten en in haar arm gesneden.



Siegfried D. werkte zijn vriendin buiten, maar daarmee was de kous niet af. Hij nam een bierflesje met benzine en draaide de gaskraan open. Uiteindelijk kon de politie tussenbeide komen en werd de verdachte aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Na vier maanden voorhechtenis werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het parket oordeelde later dat van poging tot doodslag toch geen sprake was.



Om te voorkomen dat D. nog alcohol zou gebruiken kreeg hij ondertussen een Antabusechip ingepland. Hij bekende het partnergeweld, maar wist zelf niet meer wat er precies gebeurd was. De verdediging pleitte met succes dat haar cliënt zich niet schuldig maakte aan poging tot brandstichting. "Hij had die benzine al langer in huis en heeft de brandstof ook niet uitgegoten", aldus meester Emilie Lingier.