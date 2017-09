Geweld op agenten in Borgerhout: 20-jarige verdachte opgepakt

Door: redactie

7/09/17 - 15u58 Bron: Belga

In Antwerpen is een eerste verdachte opgepakt voor het geweld tegen twee politieagenten vorige week vrijdag aan de Turnhoutsebaan in het district Borgerhout. Dat zegt het Antwerpse parket. Het gaat om een 20-jarige jongeman die geen onbekende is voor het gerecht. De verdachte wordt door het parket als de aanstoker van het geweld gezien en hij zou ook zelf slagen of stampen hebben uitgedeeld en een projectiel hebben gegooid.