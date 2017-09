Kinderen doen gooi naar wereldrecord 'de langste schreeuw' (en het lukt)

Door: Timmy Van Assche

In Ichtegem werd het wereldrecord van de langste schreeuw verpulverd. Zo'n 350 kinderen van de lokale basisscholen zetten 10 minuten lang hun keelgat wijd open. Daarmee doen ze beter dan het vorige record, dat op 8 minuten 47 seconden stond. Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) woonde de recordpoging bij. Het geroep en getier was bij momenten ontzettend luid. Het initiatief komt van de lokale vzw Tramstatie, die de organisatie Te Gek?! steunt. "We willen kinderen, en bij uitbreiding iedereen, aanmoedigen om hun gevoelens niet op te kroppen als ze niet goed in hun vel zitten", motiveert de vzw.