7/09/17 - 13u45

De Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek is van plan om de voorrang van rechts op zijn grondgebied volledig af te schaffen. Dat blijkt uit een mededeling van Dorpspartij, dat mee in de meerderheid zit. Het is de bedoeling om de maatregel, die volgende week wel nog goedgekeurd moet worden in de gemeenteraad, tegen 10 november in te voeren.