Door: redactie

7/09/17 - 13u45 Bron: vtmnieuws.be

In Brussel worden er plaatsen vrijgemaakt voor de meest kwetsbare vluchtelingen in de Noordwijk. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan VTM NIEUWS. "We gaan extra stimuleren om toch asiel aan te vragen, want het Maximiliaanpark is geen plaats waar kinderen en zwangere vrouwen moeten vertoeven."