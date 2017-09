Lichaam zonder ledematen uit Samber gevist: politie zoekt getuigen

Bewerkt door: HA

De federale politie van Charleroi lanceert een oproep tot getuigen in verband met Nabile Amaouche. Op dinsdag 29 augustus werd zijn levenloze lichaam zonder ledematen teruggevonden in de Samber in Hourpes (Thuin). De speurders proberen het doen en laten van de 57-jarige Fransman vanaf 2 augustus 2017 te reconstrueren.

In de namiddag van dinsdag 29 augustus werd langs het jaagpad naast de Samber in Hourpes het levenloze lichaam zonder armen en benen van een man aangetroffen. Het slachtoffer kon geïdentificeerd worden. Het betreft Nabile Amaouche, een 57-jarige Fransman afkomstig uit Cannes. Het slachtoffer is 1,87 meter lang en fors gebouwd (circa 115 kg). De man heeft donker haar en het rechteroog loenst.



In het kader van het onderzoek vragen de politiediensten aan het publiek, in eerste instantie vissers, wandelaars en fietsers, om verdachte handelingen tussen 20 en 29 augustus in de buurt van het jaagpad te melden.



Om een reconstructie van het doen en laten van het slachtoffer te kunnen maken, wordt ook gevraagd dat personen die vanaf 2 augustus 2017 in contact kwamen met Nabile Amaouche of die informatie over hem hebben, om contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300.



Discretie wordt verzekerd. Tips en getuigenissen kunnen ook gestuurd worden naar opsporingen@police.belgium.eu.