Man die agenten neerstak met mes: "Ik heb grote fouten begaan, maar ben geen terrorist"

7/09/17

Schaarbeek "Ik heb grote fouten begaan en heb onschuldigen veel pijn gedaan, maar ben geen terrorist". Dat heeft Hicham Diop (44), de man die in oktober 2016 twee agenten aanviel in Schaarbeek, vandaag verklaard voor de Brusselse correctionele rechtbank. In zijn verhoren na de feiten had hij nochtans verklaard dat hij een soldaat van IS was en dat hij handelde uit wraak omdat hij in 2011 was aangereden door de federale politie.

Ik ben geen soldaat van IS. Na de feiten kraamde ik maar wat uit Hicham Diop © belga. © belga. Hicham Diop viel op 5 oktober twee agenten van de politie Brussel-Noord aan in Schaarbeek en stak hen neer met een mes. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen, maar daarbij liep een van de agenten wel een neusbreuk op. De agenten moesten Diop, een ex-militair en voormalig bokser, ook in een been schieten alvorens ze hem konden inrekenen.



"Ik heb nog steeds geen duidelijke uitleg voor wat ik toen heb gedaan", verklaarde Diop vandaag voor de rechter. De veertiger handelde naar eigen zeggen in een oncontroleerbare woede-aanval die onder meer zou veroorzaakt zijn door de medicatie die hij nam.



"Ik verkeerde niet in mijn normale doen. De relatie met mijn echtgenote was al een tijdlang gespannen, ik had steeds het gevoel dat ik achtervolgd werd, ik leefde met de angst dat de agenten die me hadden aangereden, zouden terugkomen. Ik leefde met een gevoel van woede en een gevoel alsof ik zou ontploffen."