Leidingbreuk in Brussel: treinstation lijkt wel waterloop. Ook tweede zinkgat in week tijd

7/09/17 - 12u07 Bron: Belga

Treinverkeer dagenlang onderbroken

Het treinverkeer in Brussel is kort na 10 uur onderbroken tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Luxemburg, door ondergelopen sporen in Brussel-Schuman. Dat maakte de NMBS bekend. Op beelden die de spoorwegmaatschappij op Twitter plaatste is te zien hoe de spoortunnel wel een waterloop lijkt. Zeker een week lang komt er een alternatieve dienstregeling. Elders in Brussel, op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node, is een enorm zinkgat ontstaan. En dat terwijl men in de Kardinaal Mercierstraat nog aan de herstelling bezig van een zinkgat dat vorige week ontstond.