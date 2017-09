Honderdtal agenten voert controleactie uit bij migranten aan station Brussel-Noord

Door: redactie

7/09/17 - 10u51 Bron: Belga

Politie in Brussel (archiefbeeld). © Photonews.

video Een honderdtal politieagenten houdt donderdagmorgen opnieuw een controleactie bij migranten aan het Brusselse Noordstation. Dat bevestigt de lokale politie Brussel Noord. Er werden verschillenden migranten opgepakt

De actie is donderdag rond 9.30 uur nog altijd aan de gang. De politie geeft daarom nog geen cijfers van het aantal arrestaties, maar kan wel bevestigen dat er migranten werden opgepakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal later beslissen of ze doorgestuurd zullen worden naar een gesloten centrum.



Het gaat om een actie waarbij agenten van de lokale politie Brussel Noord samenwerken met de federale politie, Dienst Vreemdelingenzaken en de spoorwegpolitie.



Woensdag hadden ook al agenten deelgenomen aan een grootschalige controleactie rond Brussel-Noord. Toen werden 50 migranten opgepakt.