Gigantische uitbarsting op zon: plasmawolk onderweg naar aarde en dat kan ook bij ons gevolgen hebben

Na een enorme eruptie op de zon, is er een plasmawolk onderweg naar de aarde. Dat melden verscheidene gespecialiseerde websites. Het fenomeen kan ook gevolgen hebben voor ons, al zullen die beperkt blijven volgens weerman Frank Deboosere. "Het weer zit jammer genoeg niet mee om bij ons poollicht te kunnen zien, maar er kunnen wel storingen zijn van de radio-ontvangst en op het stroomnet."

De uitbarsting ontstond gisteren op zonnevlek AR2673 en zou de krachtigste zijn in meer dan een decennium. Beelden van de Europees-Amerikaanse SOHO-satelliet maakten duidelijk dat die gepaard ging met een plasmawolk en die werd afgevuurd richting aarde.



De geladen deeltjes bewegen zich met een snelheid van 1.100 tot 1.200 kilometer per seconde naar ons toe, zegt het onderzoeksinstituut SIDC op het plateau van Ukkel. Volgens de website spaceweatherlive.com zal de wolk ons morgenvroeg omstreeks 8 uur bereiken. Lees ook De stad die we nooit zien: unieke luchtbeelden tonen kleurrijk Pyongyang... zonder mensen

De plasmawolk kan volgens diezelfde site geomagnetische stormen van de G2 of G3-klasse met zich meebrengen. Dat zijn tijdelijke storingen in onze magnetosfeer, die onder meer poollicht kunnen doen ontstaan.



Betekent dit dat we ook bij ons poollicht zullen kunnen zien? "Nee, daar vrees ik voor", aldus weerman Frank Deboosere. "Daar moet het weer voor meewillen - en dat is niet het geval - en daar moet het ook donker genoeg voor zijn. Los van de lichtvervuiling die we in ons land kennen, is het ook nog eens net vollemaan geweest. Dus ook het natuurlijke licht zal roet in het eten gooien", vertelt hij. "Wie poollicht wil zien, zal een stuk noordelijker moeten gaan. In Friesland - in het noorden van Nederland - en in het zuiden van Zweden kan je meer geluk hebben." © thinkstock.

Storingen in de radio-ontvangst kunnen dan weer wél voorkomen. "Daar bestaan bekende verhalen over", aldus de weerman. "In april 1984 was de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan met Air Force One op weg naar China, toen boven de Grote Oceaan plots alle radiocontact verbroken werd door een zonnevlam. Urenlang was er geen contact mogelijk met het vliegtuig, wat tot de nodige paniek leidde."



Maar een eruptie kan ook andere gevolgen hebben. "Je kan de impact van een dergelijke wolk ook bij de energieregelaars op het net waarnemen", aldus Deboosere. "Hoe noordelijker je gaat, hoe groter de kans op een stroompanne. Bij eerdere zware uitbarstingen kwamen bijvoorbeeld al grote delen van Canada zonder stroom te zitten."