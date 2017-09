"Wie vindt mijn vals gebit in Gentbrugse Meersen? De beloning is 200 euro"

VDS, KVDS

7/09/17 - 07u39 Bron: Eigen berichtgeving

© Facebook.

Half Gentbrugge is in de Oost-Vlaamse Gentbrugse Meersen op zoek naar een vals gebit. Ene Herman De Cleene (56) verloor er het onderste deel van zijn vals gebit tijdens een looptochtje door het natuurgebied. En de man belooft 200 euro aan de eerlijke vinder die zijn tanden kan terugbezorgen.

Omdat het onderste deel van zijn gebit soms loskomt bij het lopen, haalde de man het uit zijn mond en stopte hij het in een heuptasje dat hij bij zich had. Onderweg moest hij voor een spelletje van oud-scoutsleiders iets verstoppen en de man vermoedt dat het er toen moet zijn uitgevallen. Maar zeker is hij daarvan niet. Probleem is dat Herman De Cleene een serieuze training hield en hij zowat door de halve Gentbrugse Meersen liep.