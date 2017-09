Kankerpatiënten blijven op gewicht met 'onco-brood'

KVDS

Kankerbehandelingen tasten naast het haar soms ook de smaakzin van patiënten aan. Eten kan plots aan smaak verliezen, waardoor een risico op ondervoeding ontstaat. Antwerpse wetenschappers ontwikkelden nu 'onco-brood', met speciale toevoegingen. Volgens onderzoeker en docent Bart Geurden (Karel de Grote Hogeschool/UAntwerpen) bleef alvast een beperkte groep patiënten er mee op gewicht.

Geurden onderzoekt al langer ondervoeding in de gezondheidszorg. "Maaltijden in ziekenhuizen zijn legendarisch slecht. De keuken wordt vaak geprivatiseerd: gigantische firma's zorgen voor duizenden maaltijden, maar de kwaliteit van de voeding lijdt eronder", klinkt het. Smaakbeleving Maar kleinschaliger of verser koken is niet altijd een valabel alternatief. "Bij ouderen gaat een deel van de smaakbeleving verloren, dus men zou vanuit de keuken aan smaakversterking kunnen doen, waardoor er minder kans op ondervoeding ontstaat", vervolgt Geurden.

Ook kankerpatiënten blijken kwetsbaar omdat de behandeling hun smaakzin al dan niet permanent kan aantasten. "We hebben daarom per patiënt een smaakprofiel opgesteld, waarmee een aangepast recept voor bijvoorbeeld brood kan worden gemaakt", stelt de onderzoeker, die daarvoor samenwerkte met het Leuvense 'Center for Gastrology'. Zo kregen de 'onco-broden' bijvoorbeeld limoen, venkel of tijm toegevoegd.



En de aanpak lijkt te werken, zo bleek uit een beperkte proef met 64 personen, met ook een controlegroep. "Bij de personen die de aangepaste receptuur kregen, stopte het gewichtsverlies", stelt Geurden. "Dat is erg hoopvol en klinisch relevant, maar we moeten dit nu diepgaander bestuderen."



Chef

Geurdens onderzoeksgroep start met Europese steun ook een driejarig project 'Train the trainer'. Hij wil een nieuwe titel 'chefs in health care', om zo een basiskoktraining te verkrijgen voor in de gezondheidszorg.



Ten slotte wil de onderzoeksgroep ook verpleegkundigen meer bewust maken van de ondervoedingsproblematiek.