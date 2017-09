Langer wachten op brandweer door nieuwe regels

Bewerkt door: ib

Wie vanaf 1 januari de brandweer belt, zal in sommige gevallen langer op hulp moeten wachten. Dat voorspelt Brandweer Vereniging Vlaanderen vandaag in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

Een brandweerman helpt bij het installeren van een rookmelder. © Warre Saint-Germain/Brandweer Westhoek.

Dat er mogelijk langer gewacht zal moeten worden, is te wijten aan strengere inzetregels die in 2018 van kracht worden. De eerste wagen mag dan pas vertrekken met minimum zes man aan boord. "In de praktijk zal dit ongetwijfeld tot vertragingen leiden", zegt Brandweer Vlaanderen.



Gestandaardiseerde inzetprocedures

Vroeger mochten brandweerkorpsen zelf bepalen hoeveel materieel en mensen ze naar een brand of ongeval stuurden, maar daar wordt nu komaf mee gemaakt. Alle hulpverleningszones zullen vanaf 1 januari op dezelfde manier moeten werken, met gestandaardiseerde inzetprocedures.



Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) verwacht niet meteen langere uitruktijden. "Het is een kwestie van organisatie. Voor ons staat de kwaliteit van de hulpverlening voorop. En wij verwachten niet dat mensen daardoor langer op de brandweer zullen moeten wachten."