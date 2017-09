Van 148 naar 50 jonge verkeersdoden in 10 jaar

Door: redactie

7/09/17 - 05u00 Bron: eigen berichtgeving

De daling van 66% hebben we volgens het BIVV vooral te danken aan de BOB-campagnes. © photo_news.

Het aantal jongeren die sterven bij verkeersongevallen is enorm gedaald. Terwijl in 2006 nog 148 weggebruikers tussen 18 en 24 jaar verongelukten, waren dat er vorig jaar 50.

Een daling met 66% die we vooral te danken hebben aan de BOB-campagnes, zegt het BIVV. "Steeds meer jongeren beseffen dat het logisch is dat je niet achter het stuur plaatsneemt als je gedronken hebt."



Het risico om een alcoholtest te moeten afleggen, is de voorbije tien jaar met 250% gestegen. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Zo raken jaarlijks nog 6.000 jongeren gewond in het verkeer.