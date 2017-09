Francken voorziet dan toch opvang voor vrouwen en kinderen in Maximiliaanpark

TP

Theo Francken tijdens een bezoek aan een vluchtelingenkamp voor Syrische vluchtelingen in Libanon. © belga.

De diensten van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) voorzien dan toch opvang voor de minderjarigen, de families met kinderen en de zwangere vrouwen in het Brusselse Maximiliaanpark. Tegelijk zal de politie de transitmigranten vaker controleren.

Terwijl Francken bleef beweren dat hij geen "illegale migranten" wilde opvangen, waren zijn diensten achter de schermen wel degelijk op zoek naar een oplossing voor de honderden mensen in het Brusselse Maximiliaanpark en het Noordstation.



Niet alle transitmigranten zullen toegelaten worden in de opvang, alleen de meest kwetsbaren onder hen. De regering wil geen humanitaire drama's riskeren nu de nachten kouder worden. Wanneer de opvang van start gaat en hoeveel plaatsen er worden voorzien, is nog niet helemaal uitgeklaard. Bij Francken willen ze het initiatief in ieder geval kleinschalig houden, zodat niet nog meer transitmigranten naar de Noordwijk afzakken. "We verwachten ook niet dat veel mensen op dit aanbod zullen ingaan", zegt woordvoerster Katrien Jansseune. "De meesten weigeren elke vorm van opvang, omdat ze willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk." De staatssecretaris wil vooral niet laten uitschijnen dat hij gezwicht is voor de druk van de ngo's of de burgemeesters die om zogenaamde preopvang vroegen. Daarom beklemtoont zijn kabinet dat het al lang op zoek was naar een oplossing.



Politieacties

Gisterochtend heeft een honderdtal agenten vijftig mensen opgepakt in en rond het Brusselse park en station. De helft van de gearresteerden werd ook aangehouden. Hoeveel van hen naar een gesloten centrum moeten en uitgewezen zullen worden, is nog niet duidelijk. De komende dagen zal de politie haar acties nog opvoeren. De agenten zullen ook niet meer op vaste momenten uitrukken én in een ruimer gebied controleren.