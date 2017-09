41 jaar na moord op ouders en zus zoekt Sandra haar broer: "Hij heeft mij alles afgepakt. Maar ik ga proberen hem te vergeven"

BJORN MAECKELBERGH

Toen Sandra (46) een meisje van 5 was, schoot haar 17-jarige broer hun ouders en zus dood. Sandra is lang kwaad geweest op Dirk. "Omdat hij alles heeft kapotgemaakt." Nu wil ze nog maar één ding: Dirk - die na zijn vrijlating in het buitenland een nieuw leven begon - terugvinden. "Niet om zijn leven te verwoesten", zegt ze. "Ik wil hem terug in mijn leven."

Het kan Sandra uit Merelbeke weinig schelen als sommige mensen het raar vinden dat ze haar oudste broer koste wat het kost wil terugvinden. ­"Eerlijk? Ik zoek Dirk eigenlijk al ­jaren. Ik kan niet zeggen hoe vaak ik zijn naam al heb gegoogeld. Maar het enige wat ik terugvind, zijn artikels over zijn moorden bij ons thuis in Scheldewindeke."



Sandra was amper 5 toen de politie haar in de nacht van 1 op 2 juni 1976 wakker maakte. "Veel herinner ik me niet meer. Wel nog dat iemand van de politie me in een laken wikkelde en naar buiten bracht. Overal waren er zwaailichten."



De politie bracht ook haar 9-jarige broer Frank in veiligheid. Voor hun vader Jef (41), moeder Astrid (38) en zus Colette (14) kwam alle hulp te laat. Ze hadden alle drie een kogel tussen de ogen. De oudste zoon Dirk (17) biechtte enkele uren later op dat hij hen met de karabijn van zijn vader had doodgeschoten. Hij had het wapen eerst getest op spreeuwen.



Zijn motief: hij had op school een nul gekregen wegens spieken op zijn examen. Hij durfde dat niet te zeggen tegen zijn strenge vader.



