Rijscholen vrezen chaos door rel over opleiding

KSN

7/09/17 - 05u00

© belga.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft bij de Raad van State een procedure aangespannen tegen de vernieuwde rijopleiding van zijn Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA). De rijscholen vrezen "pure chaos".

Vlaamse ouders die hun kind willen leren rijden, moeten vanaf 1 oktober eerst zélf een opleiding volgen. Daarna krijgen ze een attest, dat hun zoon of dochter nodig heeft om bij de gemeente een voorlopig rijbewijs aan te vragen. In de rest van het land volstaat een bewijs dat de leerling-chauffeur geslaagd is voor zijn of haar theorie-examen.



Onwettig

Die extra Vlaamse vereiste is echter onwettig, meent Bellot. "Weyts gaat hiermee zijn bevoegdheden te buiten." Maar de N-VA-minister wil zijn plannen niet opschorten. De rijscholen vrezen dat ze overstelpt zullen worden door vragen van kandidaat-chauffeurs en hun ouders. "We kunnen alleen maar hopen dat er nog deze maand duidelijkheid komt van de Raad van State. Anders wordt het pure chaos", zegt koepelvereniging Federdrive.



