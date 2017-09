Glabbeek wil voorrang van rechts volledig afschaffen

TT

6/09/17 - 21u02 Bron: Belga

Simon Vandermeulen en burgemeester Peter Reekmans. © Foto Baert.

De Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek is van plan om de voorrang van rechts op zijn grondgebied volledig af te schaffen. Dat blijkt uit een mededeling van Dorpspartij, dat mee in de meerderheid zit. Het is de bedoeling om de maatregel, die volgende week wel nog goedgekeurd moet worden in de gemeenteraad, tegen 10 november in te voeren.

Simon Vandermeulen, die als gemeenteraadslid van Dorpspartij mee het initiatief heeft genomen voor de maatregel, zegt dat een gewijzigde voorrangsregel heel wat verwarring rond de verkeerssituatie in de gemeente zal laten verdwijnen. "In de praktijk zal dit een vlotte omschakeling worden, omdat we met deze beslissing net een heel logische voorrangsregeling in Glabbeek invoeren waarbij de straten die voor iedereen al lang logischerwijs de hoofdwegen zijn voorrang krijgen op de ondergeschikte kleinere zijstraten", zo stelt ook burgemeester Peter Reekmans.



De gemeenteraad van Glabbeek zal op 14 september stemmen over het voorstel. Als de wijziging inderdaad wordt goedgekeurd, zal het wel nog tot 10 november duren voordat maatregel effectief wordt ingevoerd. Glabbeek wil immers eerst nog een uitgebreide informatiecampagne starten bij de inwoners en de weggebruikers. "We doen dit zowel online als via het gemeentenieuws, maar gaan ook grote borden plaatsen op alle toegangsweg naar onze gemeente die grenst aan de buurgemeenten", aldus nog Reekmans.



Bovendien moet de gemeente ook op verschillende kruispunten nieuwe signalisatie plaatsen, de oude signalistatie verwijderen en verfwerken op het wegdek uitvoeren om de nieuwe voorrangswegen aan te duiden.



