Vanaf morgen mogen ook homomannen (die een jaar geen seks hadden) bloed geven

6/09/17 - 20u41 Bron: Rode Kruis Vlaanderen

© Benoit De Freine.

Bloed geven Morgen treden de nieuwe regels rond bloed geven, die dit voorjaar zijn afgesproken, in werking. Rode Kruis-Vlaanderen zegt volledig klaar te zijn voor de nieuwe regels en communicatie. Dit is wat er morgen verandert.

Concreet heft de nieuwe bloedwet de levenslange uitsluiting op voor onder andere mannen die seks hebben met mannen. Een man die seks heeft met een andere man kan bloed geven indien hij als man één jaar lang géén seks gehad heeft met een andere man.



Het uitgangspunt voor deze voorzorgsmaatregel is volgens het Rode Kruis de veiligheid garanderen van de patiënt die bloed toegediend krijgt.



De uitsteltermijn van een jaar geldt trouwens niet enkel voor mannen die seks hebben met andere mannen. Ook mensen die seksueel contact hebben of seksueel gedrag stellen dat met een verhoogd risico gepaard gaat, mogen een jaar geen bloed geven. Dat is het geval bij seks tegen betaling of seks in ruil voor geld, groepsseks of seksueel contact met een risicopersoon voor het oplopen van hiv of hepatitis B of C.