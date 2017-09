MUG-helikopter dreigt te verdwijnen

Door: redactie

video Het blijft bikkelen om de West-Vlaamse MUG-helikopter in de lucht te houden. Nu de subsidies van de provincie West-Vlaanderen dreigen weg te vallen, moet de vzw Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening op zoek naar vers geld. Dat zegt dokter Nicolas Muller, coördinator van de MUG-heli naar aanleiding van het programma "Helden van Hier: In de lucht" op VTM.

De MUG-heli staat in voor dringende interventies in de hele provincie West-Vlaanderen, Zeeland en een deel van Oost-Vlaanderen. Goed voor zo'n 600 tussenkomsten bij levensbedreigende aandoeningen ten gevolge van ziekte of ongevallen. Naar schatting worden 40 extra mensenlevens gered die niet door een gewonde MUG-auto hadden kunnen gered worden.



Maar het blijft moeilijk om de nodige fondsen bijeen te rapen. Er is een werkingsbudget nodig van 600.000 euro. De situatie wordt bemoeilijkt omdat de provincie West-Vlaanderen, die ongeveer een vijfde van de kosten draagt, binnenkort geen subsidies meer mag toekennen door de zesde staatshervorming en er zijn nog geen garanties dat de Vlaamse of federale overheid die zullen overnemen. Een soortgelijk verhaal als bij de kustreddingsdiensten van IKWV.



"Dat kan op lange termijn zorgen voor problemen", zegt Muller. "De provincie doet wat ze kan, maar bij de hogere overheden blijft het stil. De argumentatie dat die enkele minuten tijdswinst met de helikopter onbelangrijk zouden zijn, houdt geen steek. Als snelheid van ondergeschikt belang is, waarom rijden ziekenwagens en MUG-auto's dan met zwaailicht en sirene. Bovendien duwt de Europese regelgeving ons naar een nieuwe helikopter, terwijl de huidige zeker nog voldoet."



Voor dit jaar is het budget al rond, voor volgend jaar bijna. "Maar het is hét moment, voor zij die wensen, om een duit in het zakje te doen." Muller is tevreden met het programma "Helden van Hier". "Het toont het belang aan van onze dienst en het is een uiting van respect voor ons werk."