Open Vld'er Geert Versnick zaait verwarring over aangekondigd ontslag

IVDE

6/09/17 - 18u34

Geert Versnick. © Photo News.

Oost-Vlaanderen Het is niet duidelijk of Open Vld'er Geert Versnick nog ontslag neemt als gedeputeerde bij de provincie Oost-Vlaanderen.

Geert Versnick zaait verwarring over ontslag. Wil niet herhalen dat hij ontslag neemt #provincieraad — Isolde Van den Eynde (@Isoldevde)

Toen hem vandaag tijdens de zitting van de provincieraad de vraag werd gesteld, ontweek Versnick de vraag. Hij wees erop dat hij vandaag zich alleen verdedigde op de aantijgingen door Groen. In zijn verklaring vertelde Versnick voorts dat de deputatie hem vrijspreekt voor zijn overnachtingen in Thailand op kosten van de provincie.



In een reactie aan deze krant zegt Geert Versnick dat "de verdere afhandeling zal verlopen in overleg met mijn partijgenoten". Meer uitleg wil hij niet kwijt.



Officieel heeft de Gentse liberaal zijn ontslag nog niet ingediend, bevestigt de eerste gedeputeerde van de provincie Alexander Vercamer (CD&V). "Hij heeft het mij wel gemeld op 10 juli. Maar er is nog geen officieel verslag." Ook de fractieleider van Open Vld Luc Maes houdt de lippen voorlopig stevig op elkaar.