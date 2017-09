Vrouw zit 45 minuten gekneld nadat auto over de kop gaat

Door: Frank Eeckhout

6/09/17 - 18u00 Bron: Eigen berichtgeving

© Frank Eeckhout.

Sint-Martens-Lierde De 75-jarige Laura C. uit Halle is op de Steenweg in Sint-Martens-Lierde met haar Peugeot tegen een boom geknald en daarna in het midden van de rijbaan op haar dak beland.